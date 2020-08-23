Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından dün yaşanan sel sonrası bugün Giresun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, helikopterle havadan Doğankent ve Tirebolu'daki sel bölgesindeki incelemelerinin ardından selden en fazla zarar gören Dereli ilçesine geldi.

Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çamur yığınlarının arasında Dereli ilçe merkezini dolaşan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemesinin ardından Bakan Kurum, İlçe Kaymakamlık binasına geçti.

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