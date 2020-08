İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaşanan sel sonrası bakanlıkları ile ilgili Giresun'da bir dizi gezi ve incelemelerin ardından Dereli ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İlk olarak açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk daha ağır bir tablo ile karşılaştık” dedi.

5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiğini belirten Bakan Soylu “153 vatandaşımız arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Şuanda 11 vatandaşımız kayıp. Yine bununla birlikte 118 köy yolu kapalıydı, 20 köy yolu açıldı. Şuan 98 köy yolu kapalı. Bunun yanı sıra 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Onların 40 yerleşim birimine elektrik verildi. Dereli’de elektrik vermekte zorlanıyoruz ciddi bir tahribat söz konusu ama tüm ekipleri can hıraş bir mücadele içindeler. Ama biraz zorlanacağımız ifade etmek istiyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızdan 944 personel şuanda burada tüm bakanlıklarımızdan afet bölgesinde çalışıyor. Yine bunun yanı sıra hastanelere başvuru sayısı 25. Hastanede bulunan hasta sayısı sadece 3. Onların durumları ağır değil. Hastalıklarından ötürü 2’si hastaneye sevk edildiler. Giresunlu hemşehrilerimiz endişe etmesinler, bu yaraları birlikte saracağız. Benim gördüğüm bir tablo var hasar olur ama gerek Doğankent’teki gerek Dereli’deki vatandaşlarımızın dünkü yağmurdan çok korktuğunu kendilerinin de anlatımı ile müşahade ettik. Burada hep birlikte olacağız, devletimiz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarmaya devam edilecektir. Allah bizi mahcup etmesin” diye konuştu.

Bakan Soylu, bölgede selden zarar gören ilçelerin Afet Bölgesi ilan edileceğini de sözlerine ekledi.



“Depremde ne yaptıysak burada selde de aynı şekilde tüm ekiplerimiz ile sahadayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise konuşmasına başsağlığı dilekleri ile başlayarak “Tüm Giresunumuzun ve Türkiyemizin başı sağolsun. Yoğun yağış nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi. Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerimiz en çok etkilenen 3 ilçemiz oldu. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada selde de aynı şekilde tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem alt yapı ve hem üst yapı imalatlarımızın hasar tespitini yapmak amacıyla 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde; 3 ilçede toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Hem sel hem heyelan riski sebebiyle heyelan afet riski altında olan alanlar var. Bu çerçevede Dereli’de 20 adet binayı dere güzergahı üzerinde bir taşkında vatandaşımızın can güvenliği riski olan 20 binayı boşaltıyoruz. Ayrıca Doğankent’te de heyelan riski altında olan binalar var. Orda da 11 binanın toplamda 31 binanı boşaltım işlemini bugün itibariyle yapıyoruz. Kaymakamımız belediyemiz bu yapılara girmemeleri konusunda gerekli uyarıları yapacaklar. Afet riski taşımayan 200 tane Dereli’de 150 tane de Doğankent’te olmak üzere yeni konutların inşasına başlayıp vatandaşlarımızı bu sağlam güvenli alanlara taşımış olacağız” şeklinde konuştu.



“Amacımız yaraların sarılması ve normal hayata bir an önce dönülmesidir”

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada devletin 3 bakanının Cumhurbaşkanımızın emri ile afet bölgesini gezdiğini ve tespitlerde ve gerekli yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Pakdemirli “Amacımız yaraların sarılması ve normal hayata bir an önce dönülmesidir. Fındık bahçelerinde tarımsal hasar beklediğimizden daha az. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bakan Pakdemirli Dereli’deki selin oluş nedenini ile ilgili olarak ise “Konunun aslında çıkış yeri Akkaya deresinin akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli’deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var burada. Oluşan sıkıntı bir ilçe merkezinin baştan aşağı ilçe merkezini etkileyecek durumla karşı karşıya kaldık. Maalesef sürekli bunları söylüyoruz ama bir defa daha dikkat çekmek istiyorum; meteorolojik uyarıları mutlaka uymamız gerekiyor. Vatandaşın birinci sorumluğu kendini mukayet olmak, mümkün mertebede bu uyarıları dikkate almak. Bugün itibariyle Trabzon, Artvin ve Rize’de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Giresun özelinde bu saatten sonra çok önemli bir yağışımız olmayacaktır diye gözüküyor. Ama yine de vatandaşların teyakkuz içinde olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, DSİ olarak Dereli özelinde ilçenin yüksek kesimlerinde heyelan önleyince bentler yapacaklarını belirterek “Dereli’nin bir daha bunu yaşamasına müsaade edemeyiz. Şehir merkezinde taşkın koruma ile alakalı ıslahlarımız devam ediyor. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle ormanlık alanlarda köklü olan bitkilerin sökülüp köksüz olan bitkilerin ekilmesi heyelanları tetikleyebiliyor” açıklamasında bulundu.

Bakanlar daha sonra selde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için Jandarma Bölge Komutanlığı’nda düzenlenen törene katılmak üzere helikopterle Dereli ilçesinden ayrıldı.

