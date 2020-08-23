Giresun'da sel felaketi: 2 şehit, 4 ölü, 10 kayıp (5)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Selin vurduğu Giresun'da, TireboluDoğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü sel felaketinde; şehit sayısı 2'ye, toplam can kaybı sayısı ise 6'ya yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun GİRESUN, (DHA)
2020-08-23 20:23:27
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