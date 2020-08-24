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CAN KAYBI 7´YE YÜKSELDİ Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Giresun

2020-08-24 09:10:22



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