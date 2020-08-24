Selin vurduğu Giresun´da, kayıp 9 kişi aranıyor (2)

CAN KAYBI 7´YE ÇIKTI
Giresun´daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükselirken, 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun
2020-08-24 09:20:03
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