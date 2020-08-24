Selin vurduğu Giresun´da, kayıp 9 kişi aranıyor (3)

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KİMLİK BELLİ OLDU, ŞEHİT SAYISI 3´E YÜKSELDİ

Giresun´daki sel felaketinde, TireboluDoğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok´a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok´un eşinin 2´nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok´un ayrıca felaketin yaşandığı Giresun´a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un acı haberinin verildiği Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-08-24 10:32:04



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