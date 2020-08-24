Dere içinde mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Giresun'da selin en etkili olduğu yerler arasında yer alan Yağlıdere ilçesinde dere yatağına otomobili ile düşen şahıs uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YağlıdereEspiye ilçe sınırı Kaşdibi Köprüsü'nün ayağında dereye otomobili ile düşen şahsı kurtarmak için UMKE ekipleri harekete geçti. Bir personel şahsın yanına inerek şahsı iple sağlarken diğer ekip üyeleri de şahsı uzun uğraşlar sonrasında köprünün üstüne çekmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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