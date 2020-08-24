Selin vurduğu Giresun´da, kayıp 8 kişi aranıyor (8)

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Giresun´daki sel felaketinden sonra kayıp olarak aranan 9 kişinden 1´inin cansız bedeni, aramakurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu. İbrahim Güdük´ün cansız bedeninin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'ye yükseldi. 2´si asker 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun
2020-08-24 15:38:39
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