Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 1 kişi daha bulundu

Giresun'un EspiyeYağlıdere ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kayıp 1 kişi daha bulunurken 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
Olay, 22 Ağustos günü gece saat 23.00 sıralarında EspiyeYağlıdere ilçeleri arasındaki Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sel felaketinde sele kapılan İbrahim Güdük (49) isimli vatandaş arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda YağlıdereEspiye arasındaki cezaevi mevkisinde bulundu. Şahıs yakınları tarafından teşhis edilirken İbrahim Güdük, emniyetin takibiyle Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları morg önündeki bekleyişini sürdürüyor. Cenaze morgdan alındıktan sonra yarın Espiye ilçesinin Güzelyurt köyünde defnedilecek.
Aynı yerde sele kapılarak kaybolan bir kişiyi de ekipler aramaya devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.