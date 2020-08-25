Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (13)

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DERELİ'DE SEL BÖYLE GELMİŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı o anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda bazı vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise otomobilleri ile ilçeden uzaklaştığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Giresun GİRESUN (DHA)

2020-08-24 22:59:22



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