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Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş

DHA

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş


 Muhammet KAÇARNurullah CABRİ/GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 8 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün (20), otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı. O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi, sele kapılarak kayboldu. Hurdaya dönen otomobilleri ve bazı kıyafetleri 1 gün sonra dere yatağında bulunan ailenin son anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte, 3'ü asker 8 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 8 kişi ise kayboldu.  Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.
KAYIP ANNEBABA VE KIZLARI ARANIYOR
Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yaşayan ve Samsun'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun'a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı. Ailenin otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı. O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi sele kapılarak kayboldu. Çal deresinde başlatılan aramalarda aileye ait hurdaya dönen otomobilleri ile bazı kıyafetleri bulundu. Dere yatağında AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürüyor. Her yeri karış karış tarayan ekipler aileden iz arıyor.  
SON ANLARI KAMERADA
Sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün son anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye köyüne çıkmadan bir market önünde duran aile, alışveriş sonrası otomobile binerek köye doğru yola çıkıyor.
'BOĞULUYORUZ DEDİLER, TELEFON KESİLDİ'
Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün'le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı. Emine Akgün'ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, "Bana 'Gelin bizi kurtarın' dedi. Tekrar telefonla aradılar 'Bize yardım edin, kurtarın' diye bağırdılar. Ben de 'Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin' dedim. 'İnemiyoruz araba taşa dayandı' dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. 'Diğer kapıdan çıkın' dedik, 'Oraya da sel bastı açılmıyor' dediler. Sonra 'Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz' dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor' dedi.
'ÇOK YAĞIŞ VAR GELMEYİN DEDİM'
Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç da "Samsun´da cenazeye gelmişlerdi. Oradan da bizi ziyarete geleceklerdi. Beni aradılar, 'çok yağış var gelmeyin' dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Buraya köprünün üzerine vardıklarında beni aradılar 'gel bizi buradan al' dediler. Bende teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Bizde selden geçemediğimiz için tarlaların içinden geldik. Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde" diye konuştu.  
ARAMALAR SÜRÜYOR
Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 2'si jandarma 8 kayıp kişiyi aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 3 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.
KAYIP AİLENİM ARACINA ULAŞILDI
Sabah saatlerinde arama çalışmalarına başlayan ekipler, merkeze bağlı Osmaniye köyünde kayıp Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün olduğu otomobile ulaştı. Sel sularının sürüklemesiyle hurdaya dönen otomobilde, kayıp 3 kişiye dair sadece çeşitli eşya ve kıyafetlerine ait parçalara rastlanıldı. Kayıp aileyi, arama çalışmaları aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. 
YARALAR SARILIYOR
Selin en çok etkilediği Dereli ilçesinde, ekiplerin iş makineleri eşliğinde gece boyu süren temizlik çalışmaları sabah saatlerinde sürdürülüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun Muhammet KAÇAR-Nurullah CABRİ
2020-08-25 08:24:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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