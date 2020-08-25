Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (4)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BETÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun´da, sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan 8 kişinden 1´inin cansız bedeni, aramakurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Betül Akgün´ün (20) cesedinin de bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a yükseldi. 2´si asker 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Kentte meydana gelen selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün, otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek, yardım istedikleri ortaya çıkmıştı. Merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine Akgün'ü arama çalışmalarına devam ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun

2020-08-25 10:29:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.