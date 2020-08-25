İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

Selin en fazla zarar verdiği Dereli'deki incelemelerini tamamlayarak helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, TireboluDoğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu 5 jandarma personeli ile 1 iş makinesi operatörünün sulara kapıldığı alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Buradaki arama çalışmaları süren 2 jandarma personelinin yakınları ile görüşen Soylu, ardından selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.