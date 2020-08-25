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Dereli’de önü toprak ve taş yığınlarından arındırılan dükkanlarda temizlik sürüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilçe merkezinde incelemelerde bulundu

İHA

Dereli’de önü toprak ve taş yığınlarından arındırılan dükkanlarda temizlik sürüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilçe merkezinde incelemelerde bulundu

– Giresun’da yaşanan selde en büyük hasarı gören Dereli ilçe merkezindeki iki caddede bulunan dükkanların temizlik çalışmaları sürüyor.
Hafta sonu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Giresun’da sel ve heyelanlar meydana geldi. Selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde ise caddelerde çamur ve taş dağları oluştu. İşletmelerin önlerini tamamen kapatan toprak ve taş yığınları iş makinesi ile boşaltılarak kamyonlarla bölgeden taşındı. Ana caddelerin açılması ile ise esnaflar dükkanlarına girerek kendi imkanları ve çevre belediyelerin bölgeye gönderdiği ekiplerle temizlik çalışmalarına başladı. İçi tamamen balçık ile dolan ve girilmesi imkansız bulunan işletmelerde ise küçük iş makineleri vasıtasıyla topraklar çıkartılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgede inceleme yaptı. Yaşanan afetten dolayı balçık içerisinde kalan caddede dolaşan Bakan Karaismailoğlu esnafı dinleyerek bölgedeki diğer heyelanlı ilçelerde incelmeye yapmak üzere Dereli ilçesinden ayrıldı.

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