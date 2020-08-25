JAK Timleri Giresun'da herkesin yardımına koşuyor

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri (JAK) ve komutanlığa ait helikopter Giresun'daki selde bir çok arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ile yaptıkları faaliyetleri özetledi. Görüntüler ile ilgili olarak "Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından süratle bölgeye intikal eden Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli arama/kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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