Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Adana’daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun’daki sel bölgesine geri döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğle saatlerinde tekrar Giresun’daki sel bölgesine geri döndü.

GiresunOrdu Havalimanı’ndan helikopterle bölgeye gelen ve son çalışmaları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, ardından Dereli ilçe merkezinde DSİ tarafından yapılan çalışmaları takip etti, esnafla sohbet etti, yapılacak çalışmaları anlattı.

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