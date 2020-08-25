Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (10)

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JANDARMA DERELİ´DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Giresun´da selin vurduğu Dereli ilçesinde, çevre illerden de gelen 200 kişilik jandarma ekipleri, temizlik çalışmalarına eşlik ediyor. Jandarmalar, ellerinde kazma, kürek ve el arabalarıyla ilçe merkezindeki iş yeri ve dükkanlara dolan çamur ve atıkları temizlemeye çalışıyor. Hemen hemen her dükkanda 2´li ekip oluşturan askerler, yoğun çalışmayla selin izlerinin silinmesine destek veriyor.

DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-08-25 17:04:52



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