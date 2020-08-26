Çocuklarına `Babanızı aramaya gidiyorum´ deyip selde kaybolan eşini arıyor (2)

KAYIP 2 JANDARMA VE OPERATÖR ARANIYOR
Giresun'daki sel felaketinde, TireboluDoğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut´u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD, Jandarma AramaKurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp kişilerden iz arıyor. Selde kaybolan 8 kişinin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.
Kara yolunun çöktüğü bölgede, 3 jandarma görevlisinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.Tolga SAĞLAMNurullah CABRİSelay SAYKAL/DOĞANKENT (Giresun), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Doğankent
2020-08-26 10:16:12
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