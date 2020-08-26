Giresun’da sel bölgelerinde yaşanan elektrik sorunu gideriliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Giresun’un Dereli ilçesinde şuan itibarıyla yüzde 80’elektrik sorunu çözülmüş durumda; Espiye ve Güce ilçelerinde ise çalışmalar devam ediyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'da sel bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmeye başlandığını söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, “Aşırı yoğun yağıştan kaynaklanan sel ve sudan afetten elektrik sistemimiz de etkilendi. Olay anından itibaren 19 bin 700 abonemizin elektrikleri kesilmişti. Bunların bir kısmı zorunlu kesintiler, bir kısmı ise tedbir amaçlı yapılmıştı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde arızalara müdahale etti. An itibarıyla bin 400 abonemizin elektriği kesik. Bu abonelerimizden 419 tanesi içinde bulunduğumuz Dereli merkezde. Dereli merkezin yüzde 80’i elektrik kullanır şekilde. Bazı binaların yıkım işleri, hafriyat temizleme işleri var onlar da tamamlanınca elektrik sağlamış olacağız. Yine Dereli merkeze bağlı Akkaya köyünde ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Trafolar su altında kalmış, elektrik direkleri hasar görmüştü. Bu akşam itibariyle 612 hanemizin elektriğini vermiş olacağız. Bunun yanı sıra 3’ü Güce biri Espiye’de olmak üzere 4 köyümüzde 440 abonemizin şuan itibarıyla elektriği kesik. Ancak çalışmalar devam ediyor. AFAD alternatif güzergah çalışmaları yapıyor. Tamamlanınca elektrik sağlanacaktır. Burada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri yapmıştır. İnşallah bu tür afetleri ne burada ne de ülkemizin başka bir yerinde yaşamayız” dedi.



"Adana Kozan’da 2 gün içinde elektrik sağlanmış olacak"

Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangını nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri hakkında da açıklama yapan Bakan Dönmez “Adana Kozan’da da büyük bir orman yangını yaşandı. 155 elektrik direği hasar gördü olay anı itibarıyla 15 köyümüz enerjisiz kaldı. Ekiplerimizin müdahalesiyle 4 köye elektrik verildi yaklaşık bin 200 hane eder. Ekiplerimiz çalışıyor, 7 köye daha elektrik vereceğiz. 3 bin 700 aboneye daha elektrik vereceğiz. Kalan 4 köyümüzde de bin 400 civarında abonemiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.