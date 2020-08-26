Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (10)

DERELİ KAYMAKAMLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Giresun'da sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı´nın görev yerleri değişti. Elazığ'da meydana gelen deprem ve sonrasında Kemalye´de, ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayan Kaymakam Murat Atıcı, Dereli´de, Kaymakam Emre Yeşilbaş da, Kemaliye ilçesinde yeni görevlerine başladı.
HASTA BEBEK HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Öte yandan selin vurduğu Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünde, kara yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle, rahatsızlanan 1 yaşındaki Yunus Yılmaz, annesi Peri Yılmaz, refakatinde Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile bulunduğu yerden alınıp, hastaneye ulaştırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun GİRESUN, (DHA)
2020-08-26 18:34:07
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