Sahil Güvenlik helikopteri Yunus bebek için havalandı

Giresun'da hafta sonu yaşanan sel felaketinde en fazla zarar gören yerler arasında yer alan Dereli ilçesinin Akkaya köyünde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebeğin yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter yetişti.
Sel nedeniyle ulaşımın kapalı olduğu Akkaya köyünde rahatsızlanan 1 yaşındaki Yunus Yılmaz için yakınları Giresun Valiliği'nden yardım istedi. Bölgeye yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter gönderilirken, annesi Peri Yılmaz ile 1 yaşındaki oğlu Yunus Yılmaz'ı alan helikopter hasta bebeği Giresun'a ulaştırdı. İshal ve ateşi olduğu öğrenilen Yunus bebek helikopterden annesi ile indikten sonra kendisini bekleyen ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.