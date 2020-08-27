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BAKAN PAKDEMİRLİ KURU ÜZÜM ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Giresun´da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Manisa´daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Giresun

2020-08-27 11:49:59



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