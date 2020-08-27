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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da selin izleri siliniyor (4)

DHA

Giresun'da selin izleri siliniyor (4)


HELİKOPTER 3'ÜNCÜ DENEMEDE İNEBİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selden zarar gören tarım alanlarını bakanlığına ait helikopterle havadan inceledi. Pakdemirli'yi taşıyan helikopter incelemelerinin ardından Espiye ilçesi Soğukpınar beldesindeki halı sahaya inmeye çalıştı. 10 metreye kadar alçalan helikopterin pilotları, inişi riskli görmeleri üzerine yeniden havalandı. Helikopter bu kez Bahçecik köyüne yöneldi. Burada bir şantiye sahasına inmeye çalışan pilotlar, ikinci denemede dere yatağına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle karayolu ile fındık bahçesi ziyaretine geçti.
'ORKÖY KREDİLERİNİ 1 YIL FAİZSİZ ERTELİYORUZ'
Soğukpınar beldesindeki bir fındık bahçesinde incelemelerin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buradaki fındıklar biraz daha geç oluyor. Afet sebebiyle bölgede olmamızdan dolayı üreticilerle buluşmak istedik. Fındık fiyatlarından üreticilerimiz oldukça memnun. Fındık alan Toprak Mahsulleri Ofisi de her zaman üreticimizin yanında oldu. Bu sene de çiftçimizin yanında olacağız. Giresun´da büyük bir felaket yaşadık. Bir an evvel yaraların sarılması için hep birlikte çalışıyoruz. Bölgede afetten etkilenen orman köylerimizin kullandığı orköy kredilerini de 1 yıl boyunca faizsiz olarak erteliyoruz" dedi.
SELZEDELERE JANDARMADAN YARDIM ELİ
Öte yandan, jandarma ekipleri, selden etkilenen köylerdeki vatandaşların evlerine ulaşarak kendilerine hazırlanan gıda kolilerini götürdü. Jandarmalar, bazı üreticilerin selden kurtarmayı başardığı fındık çuvallarını da sırtlayarak taşıdı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Tolğa SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ
2020-08-27 16:28:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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