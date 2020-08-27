TARSİM sel felaketinin yaşandığı Giresun’da

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 25 Ağustos tarihinde, Giresun'da aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketi sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere hasarın yoğun olduğu köylerde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.



TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 25 Ağustos tarihinde, Giresun'da aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketi sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere hasarın yoğun olduğu köylerde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Dereli ilçesinde yapılan incelemeler sırasında, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüşüldü ve bölgede tarım sigortası yaptıran üreticilerimizin hasar tespitlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirildiği, mağduriyetlerin giderileceği bilgisi aktarıldı.



Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Uzun, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu ile görüşülerek, bölgede sel felaketi sonrası yaşamını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı ve bölge halkı için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

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