Giresun'da selin izleri siliniyor (5)



MAHSUR KALDIĞI LOKANTANIN HAVALANDIRMA BACASINDAN KURTULMUŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde lokantada 1.5 saat mahsur kalan Fatma Barıtçı (24), havalandırma bacasından çıkarak kurtuldu.

Fatma Barıtçı, evlerinin de olduğu kendilerine ait binanın giriş katındaki lokantaya arkadaşına yardım etmek için gitti. Sel gelmeye başlayınca da arkadaşı ile beraberlerindeki ablasını eve gönderdi.

Barıtçı, elektrik şalterini indirmek için bir masanın üzerine çıktığı sırada ise lokanta suyla doldu. Mahsur kalan genç kız, telefonla ağabeyini arayıp, yardım istedi. Suyun yüksekliği göğüs hizasına kadar yükselen genç kızın telefonunun şarjı bitti. Kardeşinin yardımına koşan Nurullah Barıtçı ise sel nedeniyle lokantanın önündeki caddeye giremedi.

Arka yolu kullanarak binaya ulaşan ağabey, havalandırma bacasından kardeşine seslendi. Bulduğu bir ağaç dalını kardeşine uzattı. Dala tutunarak, havalandırma bacasına kadar gelmeyi başaran Fatma Barıtçı, kendi imkanlarıyla bacayı tırmanıp, dışarı çıktı.

'AĞABEYİM BENİ KURTARDI'

Fatma Barıtçı,"Esnaf arkadaşa yardım etmek için lokantaya indim. Sonra ablamla onu eve gönderdim. Şalteri kapatmak istedim. Su bir anda çok bastırınca, dışarı çıkamadım. Arka tarafta bir masa vardı, onun üzerine çıktım. Tavandaki lambayı söktüm. İçeride demirler vardı, onlardan tutundum. Yaklaşık 1,5 saat bekledim. Sonra ağabeyim geldi. Bir ağaç parçası uzatıp, beni havalandırma bacasından çıkardı. Masanın üzerindeydim, su göğüs hizama geldi. Çok şükür dışarı çıkabildim. Suyun bu kadar yükseleceğini tahmin edemedim. Su bir anda yükseldi, bu kadar olacağını tahmin etsem, hiç girmezdim" diye konuştu.

'KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK'

Ağabey Nurallah Barıtçı da korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek "Kardeşimin içeride kaldığını öğrendim. Ön caddeden su akıyordu, lokantaya gelemedim. Sonra aklıma arka taraftaki havalandırma geldi. Can havliyle havalandırmanın orayı söktüm. Kardeşimden de haber alamadım. Haber alamayınca cesedini olsun çıkarayım, dedim ne olursa olsun. Havalandırmayı açıp sesi gelinve, kardeşime dal parçası uzattım. Bu sayede kurtardım. Korku dolu anlardı. Zaten insanın aklına herşey geliyor. Canınızın bir parçası içeride kalmış. Son anda aklımızı toparlayıp dışarı, çıkardık. Cana geleceğine mala gelsin. Biz daha 1,5 yıl önce babamızı kaybettik. Ailemizden bir kişinin daha gitmesini kaldıramazdık" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Giresun Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY

2020-08-27 16:36:26



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