Giresun'da selin izleri siliniyor (6)

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SELDE CAMİ YIKILDI, MİNARESİ KALDI

Giresun'da selin izlerinin silinmesi ve kayıp 7 kişinin arama çalışmaları sürerken, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, sel sularına dayanamayarak yıkılan camiden geriye sadece minaresi kaldı. Beldedeki camiinin selden önce ve sonra çekilen fotoğraf kareleri, bölgede yaşanan afetin boyutunu da gözler önüne sermiş oldu. DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-08-27 17:21:39



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