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Türkiye'nin 4 bir yanından gelen ekipler Harşit çayında selde kaybolan 2 jandarma personelini bulmaya çalışıyor Arama çalışmalarına 250 personel ile 6 kadavra köpeği katılıyor

İHA

Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde TireboluDoğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin 4 bir yanından gelen ekipler Harşit çayında selde kaybolan 2 jandarma personelini bulmaya çalışıyor Arama çalışmalarına 250 personel ile 6 kadavra köpeği katılıyor

Giresun’da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde TireboluDoğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor.
Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan görevlendirilen 28 JAA 117 plakalı devriye müdahale aracını Karaahmetli Köyü mevkiinde önünde seyir halinde bulunan kepçenin menfezden geçtiği esnada menfezin çökmesi ile oluşan çukura kepçe ile birlikte düşerek Harşit deresinde akıntıya kapılan 5 jandarma personeli araç ile birlikte kaybolmuştu. 23 Ağustos günü yapılan aramalar sonucunda devriye aracı Harşit çayında bulunmuş, Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran araç içerisinde, aynı gün devam eden aramalarda Uzman Çavuş Erdem Çıtır ise aracın düştüğü yerin 5 kilometre kuzeyinde, devam eden aramalarda 24 Ağustos günü ise Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok ise aracın düştüğü yere yakın bir bölgede ölü bulunarak şehit olmuşlardı.

Türkiye'nin 4 bir yanından geldiler
Araç içerisinde bulunan Uzman Çavuş Aykut Variyenli ile Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ı arama çalışmaları olayın üzerinden geçen 6 günün ardından devam ederken, Karaahmetli Köyü (Mursal Köyü sapağı) Tirebolu sahil arasında kalan 15 kilometrelik Harşit çayında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Ordu, Erzurum, Samsun, Ankara, İstanbul, Sinop, Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlükleri’nden gelen balık adamlar; Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan (JÖAK); Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi’nden (SAK); Giresun, Trabzon, Düzce ve Ordu İtfaiyesi’nden; Rize İl Jandarma Komutanlığı’ndan; İnsani Yardım Vakfından; Trabzon Arama kurtarma Derneği’nden (AKUT); Giresun Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığından; Sahil Güvenlik’ten; Ankara ve Samsun AFAD il Müdürlükleri’nden , UMKE ekiplerinden ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan olmak üzere toplam 250 personel katılıyor.
Ekipler hem karadan, hem Harşit Çayı içerisinden hem de denizden aramalarını sürdürürken, 6 kadavra köpeğinin yanı sıra skyranger ve drone ile de havadan da arama çalışmalarına destek veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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