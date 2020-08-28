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Selden zarar gören Dereli’de 4 günde 2’si kamu binası 15 binanın yıkım gerçekleştirildi

İHA

Giresun'da geçen hafta sonu yaşanan sel afetinin ardından Dereli ilçesinde dere yatağında bulunan ve tehlike arz eden 2'si kamu binası toplam 15 binanın yıkımı gerçekleşti. Afetzedeler içinse 200 konutun yapılacağı bilgisi verildi.

Selden zarar gören Dereli’de 4 günde 2’si kamu binası 15 binanın yıkım gerçekleştirildi

Giresun’da geçen hafta sonu yaşanan sel afetinin ardından Dereli ilçesinde dere yatağında bulunan ve tehlike arz eden 2’si kamu binası toplam 15 binanın yıkımı gerçekleşti. Afetzedeler içinse 200 konutun yapılacağı bilgisi verildi.
Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinde bir kişi kaybolmuş, Aksu ve Akkaya dereleri taşmış, onlarca yapı hasar görmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanılığı tarafından tespit edilen hasarlı ve dere yatağındaki evlerin yıkımına 24 Ağustos günü başlandı. Geçen 4 günde ise ikisi kamu binası olan öğretmenevi ve polis karakolu olmak üzere 15 binanın yıkımı tamamlandı. Tespit edilen onlarca evin daha yıkımının gerçekleştirileceği bilgisi verilirken, afet zedeler için 200 konutun yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan evleri yıkılan vatandaşlar ise geçici olarak ilçedeki kamu lojmanlarına, bazı vatandaşlar ise güvenli olan binalardaki dairelere kira desteğiyle yerleştiriliyor. Kimisi ise köylerde bulunan evlerine taşınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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