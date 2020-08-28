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Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (4)

DHA

Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (4)


ERDOĞAN, AFETZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, ZİYARET EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun´da selin vurduğu Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerini sürdürdü, halka konuştu. Bakan Pakdemirli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile köy halkıyla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenenlere telefondan seslenip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, yaraların hızla sarıldığını, kendisinin de incelemelerde bulunmak üzere pazartesi günü Giresun'a geleceğini söyledi. Köylüler ise görüşmeden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ESPİYE (Giresun), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Espiye
2020-08-28 15:46:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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