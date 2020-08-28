Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (4)

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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ERDOĞAN, AFETZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, ZİYARET EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun´da selin vurduğu Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerini sürdürdü, halka konuştu. Bakan Pakdemirli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile köy halkıyla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenenlere telefondan seslenip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, yaraların hızla sarıldığını, kendisinin de incelemelerde bulunmak üzere pazartesi günü Giresun'a geleceğini söyledi. Köylüler ise görüşmeden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ESPİYE (Giresun), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Espiye

2020-08-28 15:46:20



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