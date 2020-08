Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (5)

KARAİSMAİLOĞLU: ACIMIZ ORTAK, HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun´da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede, Kovanlık ve Çaldağ beldelerinde incelemelerde bulundu, yol çalışmalarının yapıldığı alanları ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı. Afetzede vatandaşın dert ve taleplerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, sel ve heyelan sonucu bazı köy yollarında zirveden kopup gelen kayaların bir an önce kaldırılması için ekiplerin çalıştığını da belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın Devletimize olan güvenini gördükçe gücümüze güç katıyoruz. İncelemelerimizi ve çalışmalarımızı bölgedeki tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte dört koldan yürütüyoruz. Afetin etkilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için tüm çabamız. Yaşadığımız zorluluğu kısa zamanda aşacağız. Acımız ortak, her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-08-28 16:11:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.