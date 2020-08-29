Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor



GİRESUN,(DHA)GİRESUN´da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişiden biri olan Kemal Akar´ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2´si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Giresun´da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar´a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2´si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-08-29 11:44:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.