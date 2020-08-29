Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor

GİRESUN,(DHA)GİRESUN´da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişiden biri olan Kemal Akar´ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2´si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Giresun´da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar´a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2´si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Giresun
2020-08-29 11:44:17
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