Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (4)

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ACI BEKLEYİŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde sele kapılarak kaybolan esnaf Kemal Akar'ın (58) cansız bedeni kaybolduğu yerden 14 kilometre aşağıdaki Duroğlu beldesi yakınlarında dere yatağında bulundu. AFAD ekiplerince bulunan Akar'ın cansız bedeni sıkıştığı kayaların arasından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Haberi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gitti. Bakan Soylu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada Akar'ın eşi Zeynep Akar ve kızı Çiğdem Yavru da dere yatağının olduğu alana geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan Çiğdem Yavru, babasının cenazesinin çıkarılmasını bekledi. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından indiği dere yatağından iskele yardımıyla yola çıkarak Dereli ilçesine geçti. AFAD ekiplerince çıkarılan Akar'ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/GİRESUN, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli

2020-08-29 14:37:05



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