AKUT 6 ekibi ve 50 gönüllüsüyle Giresun’da yaşanan sel sonrası kayıpları arıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde kayıp asker ve vatandaşların bulunması için 6 kentten gelen 50 gönüllüsüyle çalışmalara katılıyor.

Giresun’da 22 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar neticesinde merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelirken, son açıklamaya göre 3’ü asker 10 kişi yaşamını yitirdi, 2’si asker 6 kişi ise kayboldu.

AKUT Giresun, Trabzon ve Rize ekiplerine bağlı gönüllüler, afetin ilk gününden itibaren bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ile kayıpların arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Daha sonra AKUT Ankara, Eskişehir ve Kocaeli ekipleri de çalışmalara katılmak üzere Giresun’a geldi. AKUT, 6 ekibe bağlı 50 gönüllüsüyle Giresun’un Dereli ilçesinde kayıp asker ve vatandaşları ararken, AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı da çalışmalara katılmak üzere bölgeye geldi.

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, Dereli ve Doğankent merkezli büyük bir sel afeti yaşandığını vurgulayarak “İlk andan itibaren Giresun ekibimizin çağrısı üzerine bölgeye intikal ettik. Giresun, Trabzon ve Rize ekiplerimize daha sonra 3 ekibimiz daha katıldı. Toplam 50 gönüllümüzle aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Diğer kayıplarımız için de tüm arama kurtarma ekipleri olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

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