ASKON Giresun’un yaralarının sarılması için iş dünyasına çağrıda bulundu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Giresun’a gelerek sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde esnafları ziyaret etti. Aydın, yaptığı ziyarette esnaflar için iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk ve beraberindeki iş insanlarıyla birlikte Giresun’da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesini ziyaret etti. Genel Başkan Aydın, ziyaret kapsamında esnafların sorunlarını dinleyerek ASKON olarak ellerinden geldiği kadar esnaflara destek olacaklarını ifade etti.

Aydın, esnaf ziyareti esnasında iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “200’e yakın esnafımız sel felaketinden büyük yara almış durumda. Biz ASKON olarak burada inşallah hem devletimizin bizi yönlendirmeleriyle alacağımız tedbirler ve destekler başta olmak üzere esnaflarımızla görüşme imkanımız olduğu için onlarında talep ve istekleri doğrultusunda notlarımızı aldık ve çalışmalarımızı başlatacağız. Yine bütün esnaflara, iş insanlarına, iş dünyasına birlik çağrısı yapmak istiyorum. Bütün zorlu günlerde birliğimizi beraberliğimizi en sıkı şekilde gösterdiğimiz gib bu afet gününde bizim birliğimizi beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Ben buradan bütün esnaflarımıza, iş dünyamıza çağrıda bulunarak onları Dereli’ye davet ediyorum. Gelsinler buradaki esnaf kardeşlerimizin yaralarını sarma hususunda bizlerde elimizden geldiği kadar destek olalım” dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla Giresun’un yaralarını sardığını belirten Aydın, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, İçişleri Bakanımız her konuyla alakalı elhamdülillah işin üstesindeler. Hatta bugün esnaflarımızı ziyaret ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hızlı bir şekilde önlem almasıyla birlikte işyerlerinin kepenklerini, camekanlarını yapmaya başladıklarını gördük. Hamdolsun bu da devletimizin ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar milletinin yanında olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiler” diye konuştu.

Aydın, ASKON olarak geniş kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Bizde ASKON olarak tespit etmiş olduğumuz eksikliklerle ilgili tüm esnaflarımıza inşallah çalışma başlatacağız. İl başkanlığımızla birlikte, teşkilat komisyonumuzla birlikte, buradaki üye iş insanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde ASKON olarak burada devletimizin yanında olacağız ve esnafımıza gereken tüm desteğimizi gayretle yerine getireceğiz. Lütfen buraya gelelim, ziyaret edelim. Bu afet gününde esnaf kardeşlerimizi, dostlarımızı ve iş insanlarımızı ziyaret edelim. Çerçevesi, camı belki dükkanların normal haline dönmesini devletimiz karşılayacak ama bizde ASKON olarak üzerimize düşeni yapacağız. Belli bir bütçeyle alakalı çalışmayı da başlatmış bulunuyoruz. Daha geniş kapsamlı bir çalışmayı ticaret odaları ve borsalar ile burada inşallah yapacağız” ifadelerini kullandı.

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