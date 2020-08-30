ASKON Giresun’un yaralarının sarılması için iş dünyasına çağrıda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASKON Giresun’un yaralarının sarılması için iş dünyasına çağrıda bulundu

İHA

ASKON Giresun’un yaralarının sarılması için iş dünyasına çağrıda bulundu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Giresun’a gelerek sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde esnafları ziyaret etti. Aydın, yaptığı ziyarette esnaflar için iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk ve beraberindeki iş insanlarıyla birlikte Giresun’da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesini ziyaret etti. Genel Başkan Aydın, ziyaret kapsamında esnafların sorunlarını dinleyerek ASKON olarak ellerinden geldiği kadar esnaflara destek olacaklarını ifade etti.
Aydın, esnaf ziyareti esnasında iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “200’e yakın esnafımız sel felaketinden büyük yara almış durumda. Biz ASKON olarak burada inşallah hem devletimizin bizi yönlendirmeleriyle alacağımız tedbirler ve destekler başta olmak üzere esnaflarımızla görüşme imkanımız olduğu için onlarında talep ve istekleri doğrultusunda notlarımızı aldık ve çalışmalarımızı başlatacağız. Yine bütün esnaflara, iş insanlarına, iş dünyasına birlik çağrısı yapmak istiyorum. Bütün zorlu günlerde birliğimizi beraberliğimizi en sıkı şekilde gösterdiğimiz gib bu afet gününde bizim birliğimizi beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Ben buradan bütün esnaflarımıza, iş dünyamıza çağrıda bulunarak onları Dereli’ye davet ediyorum. Gelsinler buradaki esnaf kardeşlerimizin yaralarını sarma hususunda bizlerde elimizden geldiği kadar destek olalım” dedi.
Devletin tüm imkanlarıyla Giresun’un yaralarını sardığını belirten Aydın, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, İçişleri Bakanımız her konuyla alakalı elhamdülillah işin üstesindeler. Hatta bugün esnaflarımızı ziyaret ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hızlı bir şekilde önlem almasıyla birlikte işyerlerinin kepenklerini, camekanlarını yapmaya başladıklarını gördük. Hamdolsun bu da devletimizin ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar milletinin yanında olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiler” diye konuştu.
Aydın, ASKON olarak geniş kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Bizde ASKON olarak tespit etmiş olduğumuz eksikliklerle ilgili tüm esnaflarımıza inşallah çalışma başlatacağız. İl başkanlığımızla birlikte, teşkilat komisyonumuzla birlikte, buradaki üye iş insanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde ASKON olarak burada devletimizin yanında olacağız ve esnafımıza gereken tüm desteğimizi gayretle yerine getireceğiz. Lütfen buraya gelelim, ziyaret edelim. Bu afet gününde esnaf kardeşlerimizi, dostlarımızı ve iş insanlarımızı ziyaret edelim. Çerçevesi, camı belki dükkanların normal haline dönmesini devletimiz karşılayacak ama bizde ASKON olarak üzerimize düşeni yapacağız. Belli bir bütçeyle alakalı çalışmayı da başlatmış bulunuyoruz. Daha geniş kapsamlı bir çalışmayı ticaret odaları ve borsalar ile burada inşallah yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'daki selin yaraları sarılıyor Dereli'de selin üzerinden geçen 1 haftanın ardından temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, selden zarar gören esnafların iş yerleri de onarılmaya başlandı
YEREL HABERLER Giresun'daki selin yaraları sarılıyor Dereli'de selin ...
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
YEREL HABERLER Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 5 saat sonra sudan çıkartıldı
YEREL HABERLER Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 5 saat sonra ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (5)
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
AKUT 6 ekibi ve 50 gönüllüsüyle Giresun’da yaşanan sel sonrası kayıpları arıyor
YEREL HABERLER AKUT 6 ekibi ve 50 gönüllüsüyle Giresun’da yaşanan ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeninin Duroğlu beldesinde bulunması nedeniyle olay yerinde yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, ardından ilçe merkezinde aşure dağıttı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (4)
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Giresun´daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ...
2 heyelan arasında kalan aile, 3 gün yürüyerek, köylerine ulaşmış
YEREL HABERLER 2 heyelan arasında kalan aile, 3 gün yürüyerek, ...
Giresun'da selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde bulundu
YEREL HABERLER Giresun'da selde kaybolan 7 kişiden birinin daha ...
Giresun’da selzedelerin ev eşyaları askeri araçlarla taşınıyor
YEREL HABERLER Giresun’da selzedelerin ev eşyaları askeri araçlarla ...
Bakan Soylu Giresun’dan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden yeni mezun olan subay ve astsubaylara seslendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Sizin arkadaşlarınızdan bazıları 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da Giresun’da ellerinde kürekle vatandaşın dükkanına dolan çamuru atmaya çalışıyor” “7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir”
YEREL HABERLER Bakan Soylu Giresun’dan Jandarma ve Sahil Güvenlik ...
Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (6)
YEREL HABERLER Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü Giresun’a sel bölgesine geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü Giresun’a sel ...
Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (5)
YEREL HABERLER Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (5)
Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (4)
YEREL HABERLER Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (4)
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, selin vurduğu Kovanlık ve Çaldağ beldelerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, selin vurduğu ...
Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor /Ek ...
Sel bölgesinde ilk günden beri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar Başta Türk Kızılayı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, Giresun’da sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde ilk günden beri vatandaşların barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Sel bölgesinde ilk günden beri vatandaşların ...
Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor (3)
YEREL HABERLER Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor (3)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X