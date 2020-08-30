Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (2)



SELİN İZLERİ SİLİNİYOR

Giresun'un Dereli ilçesinde, selde hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. İlçede hayatın normale döndürülmesi için ekipler, yoğun mesai harcıyor. Esnaf, çamurdan temizlenen iş yerlerini yeniden açmak için çalışırken, züccaciye dükkanını su basan Hasan Sarıyıldız, temizlik sırasında yerdeki Türk bayrağını alarak, iş yerine yeniden astı. Sarıyıldız, "Sel olduğu haberini alınca 'Dükkana bir şey olmaz' diye düşündüm. Komşumu aradım, suyun çok yükseldiğini söyledi. Zaten iş işten geçmiş. Gelsem de hiçbir şey yapamazdım. Dükkanımın içi tamamen çamurla doluydu. Baba mesleğini yapıyoruz. 1983'te babam, bu dükkanı açmıştı; 10 yıldır da ben işletiyordum. Devletimiz çok büyük. Dükkanı temizledik, çerçeveleri takacaklar. İnşallah daha güzelini, iyisini yaparız. İş yerimde Türk bayrağı, girişte masamın arkasında duyuyordu. Selle birlikte oda çamur dolmuş. Dükkanı temizleyince yere düşmesin, diye ben de tavana astım. Ben, istiklal gazisi torunuyum. Bayrağımız dalgalanmaya devam edecek inşallah. Dükkanım selde çok kötü oldu ama bayrağımızı asla yere düşürmeyiz, düşürmeyeceğiz" diye konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Çok büyük afet yaşadıklarını söyleyen esnaftan İsmail Ak da "Bu yaşıma kadar böyle bir afet görmedim. Bu hafriyat ancak 3 ayda kalkar, diyorduk. Allah devletimizden razı olsun, hafriyat kısa bir sürede kaldırıldı. Dükkanlarımız temizlendi. Çerçevelerimiz takılacak. Süratli bir çalışma var, gece gündüz demeden çalışılıyor. 60 senelik dükkanımızdı, babadan kalma mesleği yapıyordum. El birliğiyle temizliğe devam ediyorlar. İnşallah yeniden işimize başlayacağız" dedi.

'KAPIYI KIRIP ÜST KATA ÇIKTIK'

Sel anında yaşadıklarını anlatan Alihan İsmi de "Önce su bastırmaya başladı sonra 'Dere taşıyor' diye bağrışmalar oldu. İnsanlar araçlarını ters yöne döndürüp, aşağı doğru kaçmaya başladı. Önce yavaş yavaş su geldi sonra aniden şiddetli şekilde gelmeye başladı. İnsanlar kaçıştı. Arabalar gözümüzün önünde gitti. Büyük kayalar, bulunduğumuz binaya çarptı. Su yükseldi. Biz, birinci kattaydık, o korkuyla üst kattaki dairenin kapısını kırıp, can havliyle içeri girdik. Çok korkutucuydu. Sel gelmeden hemen önce yavru bir köpeği, göle dönen yolda gördüm. Ben de boğulacak gibi olduğunu görünce hemen kucaklayıp oradan aldım ve çatıya çıkardım. Daha sonra orada su patlak verdi. Almasaydım o da sele kapılacaktı. Selden sonra Kızılay ekibi köpeği aldı" diye konuştu.

AFAD GÖNÜLLÜLERİ, DESTEK VERİYOR

Sel bölgesinde yaklaşık 100 AFAD gönüllüsü de bulunuyor. Gönüllüler, temizlik çalışmalarına katılıyor; diğer ekiplerin ve vatandaşın maske, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulunuyor.

AFAD gönüllüsü Aslı Işık, sel sonrası gece gündüz bölgede çalışmalara katıldıklarını belirterek, "Temizlik çalışmalarına katılıyoruz. Askerlerimize maske ve eldiven dağıtıyoruz. Onların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yiyecek, içecek ve ilaç ihtiyaçlarını götürüyoruz. Sadece insanlara değil, zarar gören hayvanlar için de sokaklara mama bırakıyoruz. Selde zarar gören vatandaşlarımız 'Allah razı olsun' dediklerinde bizim bütün yorgunluğumuz gidiyor" dedi.

AFAD gönüllüsü Tufan Dündar ise afet bölgesine gönüllü olarak yardıma geldiklerini söyleyerek, "Burada temizlik çalışmalarına yardım ediyoruz. Malzeme sevkiyatını sağlıyoruz. Bir insana yardım etmek bile bizim için çok önemli. Çok farklı anlar, duygular yaşıyoruz. Vicdanen bizim için çok önemli yaptığımız bu çalışmalar" diye konuştu.

KAYIP KARI KOCA ARANIYOR

Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün kaybolmuştu. Aramalar sonucu önceki gün Betül Akgün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp çifti arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Emine Akgün´ün kardeşi Süleyman Karakılıç, "Bakanlarımızın da hepsi geldi. Çalışmalardan hiçbir şikayetimiz yok. Şu ana kadar yeğenimi bulduk. Onu İstanbul´a defnettik. Ablamla eniştemi arıyoruz. Görevliler `Çember gittikçe daralıyor´ diyorlar. İnşallah bulacağız. Bu çalışmalara bizim servetimiz 1 saat yetmez. Allah Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız ve milletvekillerimizden razı olsun. Kayıp ailemizin eşyalarına ulaştık ama kendilerine ulaşamadık. Yüzeyde değil, gömülü oldukları tahmin ediliyor. Kepçeler ve ekipler çalışıyor. Allah bunun gibi afeti, kimseye yaşatmasın" dedi.Yaprak KOÇERHüseyin KALAYTolga SAĞLAMNurullah CABRİ/GİRESUN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-08-30 11:19:33



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