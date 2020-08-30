flaş//Yeniden

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FLAŞ //KAYNAĞINDAN DÜZELTEREK YENİDEN KAYIP 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 11´E ÇIKTIGiresun´da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1 kişinin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Giresun

2020-08-30 11:33:14



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