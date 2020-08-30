Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (3)

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1 KAYIP ASKERİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Giresun´da, sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedenine aramakurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Selay SAYKAL

2020-08-30 11:50:21



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