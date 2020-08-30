Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (4)



SEL İÇİN GELEN KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, TARİHİ OKULU TEMİZLEDİ

Giresun'da sel afetine yardım için gelen Türk Kızılay'ı gönüllüleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen merkeze bağlı Akçalı köyündeki tarihi eser Akçalı İlköğretim Okulu için harekete geçti. Yaklaşık 60 yıl boyunca eğitim verilen ve son yıllarda atıl kaldığı için zamanla tahrip olan bina Kızılay gönüllüleri tarafından temizlendi. Gönüllüler köy meydanında bulunan Peyami Tek Kütüphanesi'nin de dış cephe ve iç boyalarını yenildi, kitaplıklar ve kitaplar yerleştirdi.

Türk Kızılay'ı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, sel afeti için bölgeye geldiklerini belirterek afetzedelere yardımcı olduklarını, gönüllülerle beraber Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen Türkiye'deki 5 okuldan biri olan Akçalı İlköğretim Okulu'nu da temizlediklerini söyledi. Özer, "Böyle bir dokunuş yapmak istedik. Okulun dokusuna dokunmadan temizliğini yaptık. Köy derneği bir restorasyon yapacak, kampanya başlattı. Eski haline getirmek istiyorlar. Bu okulun her şeyi orijinal. Biz de bu restorasyon kampanyasını duyuruyoruz" dedi.

Akçalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Aydoğan da, "Bu yapı kültür mirası. Restorasyonu ile ilgili kampanya başlattık. Desteklerle beraber restorasyona başlayacağız. Tarihe inananların desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Giresun GİRESUN (DHA)

2020-08-30 11:55:51



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