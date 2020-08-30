Giresun'da selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı Tirebolu-Doğankent yolunun 12. km'sinde menfezin çökmesi ile içinde bulundukları jandarma aracının sel sularına kapılması sonucu kaybolan uzman çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bir hafta sonra bulundu

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Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için DoğankentTirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde TireboluDoğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ı arama çalışmaları ise aynı bölgede sürüyor.

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