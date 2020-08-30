Dereli'deki selde hayatını kaybeden Kemal Akar son yolculuğuna uğurlandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’da bir hafta önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni dün olay yerinden 17 km mesafede Duroğlu beldesinde dere içinde bulunan Kemal Akar bugün ilçenin Kuşluhan mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun’da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeni 17 kilometre uzaklıkta dün Duroğlu beldesinde dere yatağında bulundu. Kayanın altına sıkışmış halde bulunan cansız bedeni yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından iş makineleri yardımıyla kaya kırılarak sudan çıkartıldı. Akar için bugün Kuşluhan Mahallesi Caminde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenliklioğlu, ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Necati Oral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemal Akar aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.