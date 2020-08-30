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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (6)

DHA

Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (6)


DERELİ'DE ANA CADDE ULAŞIMA AÇILDI
Giresun'da selden etkilenen ve ana cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesinde hayat normale dönüyor. Bakanlıkların koordinesinde yapılan temizlik çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı ilçede, Celal Müdür Caddesi temizlendi, asfaltı serildi ve çizgileri çizildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçede çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, Celal  Müdür Caddesi yolunun çizgi çekimi çalışmalarına katıldı.
'GİRESUN'U AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
Giresun'da hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımlar da planlıyor. Afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimiz Giresun'umuzun yanında. Giresun'u kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.
Bakanlığının uhdesindeki tüm çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Selay SAYKAL-Sinan UÇAR-Nurullah CABRİ
2020-08-30 14:59:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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