Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (7)

BAKAN PAKDEMİRLİ, FINDIK ÜRETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun´da Batlama Vadisi ve Dereli´de incelemelerde bulunduktan sonra merkeze bağlı Sayca köyünü ziyaret etti. Burada bölge halkıyla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Pakdemirli´ye üreticiler, fındık fiyatlarından memnuniyetlerini iletti. Bakan Pakdemirli ise fındık taban fiyatları konusunda bölge vekillerinin de çok ısrarlı ve çalışkan olduklarını belirterek, "Sağ olsun vekillerimiz, bize nefes aldırmıyorlar. Sene başında daha sezona 6 ay varken başlıyorlar yoklamaya" dedi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Arzu ERBAŞ
2020-08-30 15:17:53
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