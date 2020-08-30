Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (8)

SELDE 10 KİŞİ ÖLDÜ, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR
Giresun'da yaşanan sel afetinde 4'ü asker, 10 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 1'i asker 5 kişi ise aranıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;
Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok ,Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu. Selde kayıp olarak arananların isimleri ise şöyle; Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, Ali Akbulut (Operatör), Umut Cantürk, Davut Akgün
Emine AkgünDHA-Genel Türkiye-Giresun GİRESUN (DHA)
2020-08-30 15:57:00
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