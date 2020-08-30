Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (9)



VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Giresun'da sel afetinden en çok etkilenen, cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesi, yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı. Dereli'de vatandaşlar yürütülen çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

Cumartesi gecesi yaşanan selde marketi su altında kalan Muharrem Aksu gözyaşları içerisinde o anları anlattı. Aksu, "Çok korktuk, ağladım o gece. Bakanımız Süleyman Soylu beyden Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Yaralarımız sarıldı" dedi.

Sare Tayfur ise, "Sel gecesi evdeydik, çatı katına kadar çıktık. Sabaha kadar bekledik. Sel çok yükseldi. Çok korktuk. Hala dizlerim titriyor, o kadar korktuk. Şükürler olsun en azından canımız sağ. Kısa sürede yaralar sarıldı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimiz, hep yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'1 YILDA TEMİZLENMEZ DİYORDUM, 1 HAFTADA TEMİZLENDİ'

Fırın çalışanı Muhammet Tayfur da "Büyük korku yaşadık. Burası mezarlığa döndü. Bakanlarımız sağ olsun buraya geldi. Burada makineler sürekli çalışıyor. Böyle bir devletimiz, Cumhurbaşkanımız varken bizim sırtımız yere gelmez. 1 haftadır gece gündüz çalışma devam ediyor. Buranın çamuru kapının üzerindeydi. 'Bir yılda bile temizlenmez' diyordum ama 1 hafta oldu, temizlendi asfalt bile yapıldı" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİRESUN'A GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret edecek, Tirebolu ilçesinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceleyecek. Erdoğan, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut'un ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletecek. Giresun'da, Su Ürünleri Avcılık sezonu açılış törenine katılacak Erdoğan, balıkçılara seslenecek, denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşlara balık dağıtacak Erdoğan, balıkçı gemisi ile temsili ava çıkacak. Erdoğan, Giresun programlarının ardından kentten ayrılacak. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli Selay SAYKAL-Sinan UÇAR-Nurullah CABRİ

2020-08-30 17:12:15



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