Bakan Karaismailoğlu'ndan Dereli'de gece mesaisi

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Giresun'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli ilçesi çamur ve balçıktan temizlenirken, ilçe merkezindeki yolları asfaltlama çalışması gece saatlerinde de sürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmalarını gece de yakından takip ederken, Dereli'de hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

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