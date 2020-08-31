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Selin izlerinin silindiği Giresun'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor

DHA

Selin izlerinin silindiği Giresun'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor


GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da, sağanak sonucu meydana gelen, 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinirken, yapılan çalışmalarla hayat normale dönmeye başladı. Özellikle selin vurduğu Dereli ilçesi, 1 haftada yürütülen aralıksız çalışmalarla eski halini almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bugün selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret edip, aramakurtarma ekiplerinin kayıplar için çalışmalarını da incelemesi bekleniyor. 
Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma başlatıldı. İlgili bakanlıkların koordinesinde; Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve molozlar kaldırılmasına başlandı. Sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor. 
ESKİ HALİNİ ALMAYA BAŞLADI
Selin en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde temizlik ve moloz kaldırma çalışması büyük oranda tamamlandı. Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminde sona gelindi. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırılan yollarda temizliğe başladı. Temizlik çalışmaları tamamlanan birçok dükkânların pencere ve kapıları da takıldı. Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi. Ayrıca ilçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleriyle sürdürülüyor. Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere sıcak yemek dağıtıyor. Sel afetinden en çok etkilenen, cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesi, yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı. Dereli'de vatandaşlar yürütülen hummalı çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİRESUN'A GELİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan, Tirebolu ilçesinde aramakurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceleyecek, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut'un ailelerini de ziyaret edecek. Giresun'da, Su Ürünleri Avcılık Sezonu Açılış Töreni'ne de katılacak Erdoğan, balıkçılara seslenip, denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşa balık dağıtacak olan Erdoğan, balıkçı gemisi ile temsili ava çıkacak. Erdoğan, Giresun programlarının ardından kentten ayrılacak.
DERELİ'DE ANA CADDE ULAŞIMA AÇILDI
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilçede ekiplerce gece boyu süren çalışmaları da yerinde inceledi. Aralıksız süren asfalt döküm ve altyapı çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımlar da planlıyor. Afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimiz Giresun'umuzun yanında. Giresun'u kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.
KAYIPLAR ARANIYOR
Öte yandan sel felaketinde TireboluDoğankent yolunun 12´nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında, bölgede emniyet tedbiri almak amacıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını taradığı dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun
2020-08-31 10:25:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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