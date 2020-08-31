Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi Dereli’de

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos akşamı yaşanan selde büyük hasar gören Giresun’un Dereli ilçesine gelerek önce havadan helikopterle sonra da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

OrduGiresun Havalimanı’ndan helikopterle Dereli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce havadan sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing verildi, yapılan çalışmalar anlatıldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.