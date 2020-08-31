Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giresun'da esnafın 50 bin TL'ye kadar hasarı hibe edilecek

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammet KAÇARDoğancan İLEK/GİRESUN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Giresun´un Dereli ilçesinde, "Esnafın 50 bin liraya kadar hasarı hibe edilecek" dedi. DHA-Politika Türkiye-Giresun / Dereli

2020-08-31 16:48:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.