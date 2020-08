Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ağımızı denize atarken o denizde gelecek kuşakların da hakkı olduğunu asla unutmayacağız” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir” “Yasadışı trol avcılığı denizlerimizin tahrip eden denizlerimizi yok eden en büyük yanlışlardan biridir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak ve bilinçsiz avcılığa izin verilmemesini isteyerek “Ağımızı denize atarken o denizde gelecek kuşakların da hakkı olduğunu asla unutmayacağız .Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir. Bilhassa yasadışı trol avcılığı denizlerimizin tahrip eden denizlerimizi yok eden en büyük yanlışlardan biridir” dedi.

Sel bölgesindeki incelemelerinin ardından helikopterle il merkezindeki Merkez Balıkçı Barınağı'na gelen Erdoğan, burada balık av sezonunu açılışı için düzenlenen törene katıldı. Balıkçılara seslenen ve uyarılarda bulunan Erdoğan, “Biz 3 tarafı denizlerle çevrili olan, iklim ve coğrafi olarak, sayısız imkân bahşedilmiş bir ülkeyiz. Ülkemizin mavi vatanı 23,2 milyon hektarlık bir büyüklüğe sahiptir. Denizlerimizde 550 iç sularımızda 380'e yakın balık türü yaşıyor. Ticari avcılık yapılabilen balık sayımız, 100'ün üzerindedir. Su ürünleri sektöründe, 18 binden fazla balıkçı gemisi, 2 bin 127 su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve 255 su ürünleri işleme tesisi, faaliyet gösteriyor. Sektör; doğrudan veya dolaylı olarak, 250 bin vatandaşımıza iş ve istihdam imkânı sağlıyor. Ülkemizde yıllık 600700 bin ton civarında su ürünleri istihsal ediyoruz. Geçtiğimiz avcılık döneminde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi. Böylece 2019 senesinde 837 bin ton üretim hacmine ulaştık. Balıkçılık filomuzun, Atlas Okyanusundan, Hint Okyanusuna kadar, açık sularda avcılık yapabilmeleri için 10 ülkeyle anlaşma imzaladık. Şu an Atlas Okyanusunda Moritanya başta olmak üzere birçok yerde 100'e yakın balıkçı gemimiz, bin 500'ün üzerinde tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmalarını temin ettik" diye konuştu.



“Sizlerden kaçak kuralsız avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum"

“İnsanoğlu olarak bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz” diyen Erdoğan “Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve yer yüzünde bulunan her şey ömrümüz sürecinde istifade edilmek üzere bize verilen emanetlerdir. Rızkımızı kazanırken sadece günü kurtarmanın değil, aynı zamanda yarına daha güzel ve daha müreffeh bir ülke bırakmanın peşinde olacağız. Ağımızı denize atarken o denizde gelecek kuşakların da hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir. Bilhassa yasadışı trol avcılığı denizlerimizin tahrip eden denizlerimizi yok eden en büyük yanlışlardan biridir. Denizlerimizi ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunu herkesten önce rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın görevi olduğuna inanıyorum. Hiçbir kanun hiçbir polisiye tedbir sizlerin vicdanı kendi aranızda kuracağınız otokontrol kadar etkili olamaz. Sizlerden kaçak kuralsız avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum. Bu düşüncelerle her birinize bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından denize kalkan ve mersin balığı bıraktı.

