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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini yapacağız; yıkımsa yıkım, inşaysa inşa, ihyaysa ihya (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini yapacağız; yıkımsa yıkım, inşaysa inşa, ihyaysa ihya (2)


ERDOĞAN, 2020-2021 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILIŞINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Dereli ilçesinin ardından helikopterle Doğankent ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla görüşüp, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, Doğankent'e doğalgaz temin edileceğini ve 'gün' hastanesi inşası için de gerekli talimatları verdiğini belirtti.
Bölgede selde hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, daha sonra Giresun Limanı'nda düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, selin vurduğu Giresun'daki ziyaretlerine ilişkin, "Felaketin büyüklüğüne rağmen hamdolsun vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasından, arama-kurtarma çalışmalarına kadar, insanımızı asla yalnız bırakmadık. Son Kabine Toplantımızda, Giresun'daki vergi mükelleflerimizin 30 Kasım 2020 tarihine dek mücbir sebep hali kapsamına alınmasını kararlaştırdık. Ayrıca diğer bakanlıklarımız Giresunlu kardeşlerimize destek mahiyetinde pek çok çalışma yaptı. Elimizdeki tüm imkânları seferber ederek en kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız. Bunun yanında bir daha benzer acılar yaşamamak için alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekilmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi görünür görünmez her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bir haftadır gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışan tüm arama kurtarma personelimize, güvenlik güçlerimize ve diğer kamu görevlilerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
'AKDENİZ VE EGE'DE KORSANLIĞA, HAYDUTLUĞA ASLA EYVALLAH ETMEYİZ'
"2020-2021 Su Ürünleri avcılığı sezonunun açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:
"Sizlerin şahsında tüm balıkçılarımıza Mevla'dan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Bu geceden itibaren balıkçılarımız 'Vira bismillah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7 buçuk ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar, aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum. Allah'a hamdolsun, bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi, sularının sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Bu keşif; etrafı enerji kaynakları ile çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin, çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz. Bunun yanında, Oruç Reis gemimizde Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini, kararlılıkta sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; Türk Milleti olarak, biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi, hiç kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerdeki haklarını da sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Bu meselde sadece denizden rızkını denizden kazanan siz balıkçılarımızın değil, 83 milyonun tüm fertlerinin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."
'AVCILIK İÇİN 10 ÜLKEYLE ANLAŞMA İMZALADIK'
Geçtiğimiz avcılık döneminde üretimde önceki seneye göre yüzde 48'lik büyüme olduğuna dikkat çeken Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Değerli balıkçılılarımız;  biz 3 tarafı denizlerle çevrili olan, iklim ve coğrafi olarak, sayısız imkân bahşedilmiş bir ülkeyiz. Ülkemizin mavi vatanı 23,2 milyon hektarlık bir büyüklüğe sahiptir. Denizlerimizde 550 iç sularımızda 380'e yakın balık türü yaşıyor. Ticari avcılık yapılabilen balık sayımız, 100'ün üzerindedir. Su ürünleri sektöründe, 18 binden fazla balıkçı gemisi,  2 bin 127 su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve 255 su ürünleri işleme tesisi, faaliyet gösteriyor. Sektör; doğrudan veya dolaylı olarak, 250 bin vatandaşımıza iş ve istihdam imkânı sağlıyor. Ülkemizde yıllık 600-700 bin ton civarında su ürünleri istihsal ediyoruz. Geçtiğimiz avcılık döneminde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi. Böylece 2019 senesinde 837 bin ton üretim hacmine ulaştık. Balıkçılık filomuzun, Atlas Okyanusundan, Hint Okyanusuna kadar, açık sularda avcılık yapabilmeleri için 10 ülkeyle anlaşma imzaladık. Şu an Atlas Okyanusunda Moritanya başta olmak üzere birçok yerde 100'e yakın balıkçı gemimiz, 1500'ün üzerinde tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmalarını temin ettik."
'YENİ İHRACAT HEDEFİMİZ; 2 MİLYAR DOLAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 metre ve üzeri boylardaki bin 650 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini uydu aracılığıyla anlık olarak izliyor. Yeni sezonla birlikte denetimlerde insansız hava araçlarından da yararlanacağız. Böylece yasadışı avcılık yapanlara göz açtırmayacağız. Maliyetleri düşürmek için 2004 yılından itibaren balıkçılarımıza ÖTV´si düşük yakıt vererek destek sağlıyoruz. Bu uygulama ile balıkçılarımıza toplam 2 milyar TL güncel rakamlarla ifade edersek, 7 milyar TL'nin üzerinde destek sağladık. Su ürünleri sektörüne son 18 yılda 2,7 milyar liralık kredi desteği verdik. Gemisi 12 metreden küçük olan yaklaşık 10 bin kıyı balıkçımızı 2017´de destekleme kapsamına aldık. Bugüne kadar toplam da 28 milyon TL güncel rakamlarla 43 milyon TL kıyı balıkçılarımıza ödeme yaptık. İktidarlarımız döneminde su ürünler sektörüne verilen destek 13 milyar TL'yi buluyor. Su ürünleri ihracat rakamlarımız yıldan yıla artıyor. 3´te 2´si Avrupa ülkeleri olmak üzere şu an 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. 2023 senesi için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini planlanandan 4 yıl önce yakaladık. Yeni hedefimiz; 2 milyar dolardır" dedi.
'YASADIŞI TROL AVCILIĞI, EN BÜYÜK YANLIŞLIKTIR'
"Geçen yılki sezon açılışında müjdesini verdiğim su ürünleri kanunu değişikliğini, 1 Ocak 2020 tarihinde hayata geçirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar kaçak ay yapan 100'ün üzerine gemiye el koyduk. Covid-19 salgını sebebiyle geçerlilik süresi sona eren ruhsat tezkerelerinin yenileme sürelerini uzattık. Yine aynı kapsamda balıkçı barınakları ile iç sularda avcılık hakkı kiralanan alanların kira borçlarını erteliyoruz. İnsanoğlu olarak, bu dünyanın sahibi değil emanetçisiyiz. Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve yeryüzünde bulunan her şey, ömrümüz süresince istifade edilmek üzere bize emanet edilmiştir. Rızkımızı kazanırken sadece günü kurtarmanın değil aynı zamanda yarına daha güzel bir ülke bırakmanın peşinde olacağız. Ağımızı denize atarken, o denizde evlatlarımızın ve gelecek kuşakların hakkı olduğunu unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz avcılık, gelecek kuşakların hakkını gasbetmektir. Yasadışı trol avcılığı, denizleri tahrip eden, canlı hayatını yok eden en büyük yanlışlıktır. Hiçbir kanun veya polise tedbir, sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız otokontrol kadar etkili olamaz. Denizlerde kaçak avlananlara rıza göstermemenizi rica ediyorum."
Erdoğan konuşmasının ardından tören alanında, temsili olarak balık mezadına da katıldı. Giresun'da selzedelere bağışlanmak üzere mezada çıkan 1 kasa balık satın alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a 'Reis' isimli gemi maketini hediye etti. Denize kalkan ve mersin balığı da bırakan Erdoğan, yeni sezonun açılışı için limandaki bir gemiyle denize açıldı.DHA-Genel Türkiye-Giresun
2020-08-31 21:32:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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